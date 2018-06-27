Украинские правозащитники подали в суд на Порошенко

Украинские представители глобальной антикоррупционной сети Transparency International, «Центр противодействия коррупции» и общественная организация «Автомайдан» подали иск на президента Украины Петра Порошенко в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба международной организации Transparency International.

Правозащитники требуют, чтобы ВС страны отменил указ о включении экс-руководителя военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского в состав комиссии по оценке работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По их мнению, назначение Жебривского противоречит закону о НАБУ, а сам он не имеет «значительного опыта работы» в органах предварительного расследования, прокуратуры и судах.

«Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко оспорить в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита», - уверен председатель правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

Ранее Жебривский заявлял о необходимости отнять у России «исконно украинские земли» - Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Однако позже добавил, что достаточно будет вернуть Крым и Донбасс.