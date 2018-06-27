СМИ назвали вероятную причину попытки суицида Родченкова

Информатор WADA Григорий Родченков мог пытаться покончить с собой из-за недавно поданного в отношении него многомиллионного судебного иска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Одной из возможных причин является ознакомление Григория Родченкова 17 и 18 июня в Нью-Йоркском федеральном суде с предъявленным ему материальным иском от российских биатлонисток», - сказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости уточнил, что речь идет о биатлонистках Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой. Сумма их иска, по словам собеседника агентства, составляет 30 миллионов долларов.

О том, что Григорий Родченков предпринял попытку суицида, ранее сообщил телеканал RT, сославшийся на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

По словам Ионова, Родченкова поместили в психоневрологическую клинику, а американские спецслужбы скрывают данный факт.