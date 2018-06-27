СБУ создает группы для запугивания и ликвидации противников режима

СБУ формирует нелегальные группы для убийства и запугивания несогласных с действующим режимом на Украине, заявил военный инструктор и бывший замначальника учебно-тренировочного лагеря националистического батальона «Азов»* Сергей Сановский.

По его словам, деятельность групп одобрил лично президент Петр Порошенко.

Сановский рассказал, что некий штатный советник главы аппарата контрразведки СБУ Андрей Лисогор предложил ему собрать боевую группу из бывших сослуживцев. Лисогор заверил, что организационные вопросы будут решаться на высоком государственном уровне, но самих бойцов никак оформлять не станут, то есть их деятельность, фактически, будет нелегальной.

После того как Сановский отказался от этого предложения, ему начали поступать угрозы, а в какой-то момент сотрудники СБУ и вовсе ворвались в его квартиру и под пытками заставили «признаться в абсурдных вещах», пишет РИА Новости.

Сейчас экс-инструктор «Азова»* находится в Мьянме и оформляет политическое убежище в Швеции.

*«Азов» - запрещенный в России националистический украинский батальон