Состоялся пуск движения на новом участке трассы «Таврида»

Новый участок трассы «Таврида» был открыт 27 июня в районе Белогорска. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на председателя Госкомитета дорожного хозяйства республики Сергея Карпова.

Чиновник уточнил, что речь идет о дороге со старой автотрассы Керчь - Феодосия - Симферополь на шестикилометровый участок «Тавриды».

Данный пуск движения является технической процедурой, необходимой для того, чтобы строители могли приступить ко второй очереди строительства трассы.

«Работы на первой очереди строительства еще не закончены, однако благодаря высокому качеству работ и соблюдению сроков уже сегодня можно будет оценить качество будущей трассы», - сказал Карпов.

Рабочее движение на первой очереди «Таврида» - от Керчи до Симферополя по двум полосам - планируется открыть в декабре 2018 года. Еще через два года движение по трассе должно стать четырехполосным.