РЖД разрешит провозить домашних животных без хозяев

С 16 июля в поездах дальнего следования можно будет перевезти домашних животных без сопровождения их хозяев. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Сервис будет работать в пилотном режиме в 13 поездах компании.

Перевозить без сопровождения владельцев можно будет собак, кошек, птиц, хомяков и черепах. Для этого хозяевам необходимо оформить билеты для питомцев в специальных багажных кассах.

Также необходимо предоставить сопроводительные документы, поилку, еду. Стоимость билета будет составлять от 730 рублей. За состоянием животных буду следить проводники.