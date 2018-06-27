РЖД разрешит провозить домашних животных без хозяев
Сервис будет работать в пилотном режиме в 13 поездах
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
С 16 июля в поездах дальнего следования можно будет перевезти домашних животных без сопровождения их хозяев. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Сервис будет работать в пилотном режиме в 13 поездах компании.
Перевозить без сопровождения владельцев можно будет собак, кошек, птиц, хомяков и черепах. Для этого хозяевам необходимо оформить билеты для питомцев в специальных багажных кассах.
Также необходимо предоставить сопроводительные документы, поилку, еду. Стоимость билета будет составлять от 730 рублей. За состоянием животных буду следить проводники.