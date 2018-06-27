Силуанов рассказал о подходе к индексации пенсий работающих пенсионеров

Правительство не считает целесообразным индексировать пенсии работающих пенсионеров и не намерено менять этот подход в рамках реформы. Об этом заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

«Работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами», - заявил глава Министерства финансов.

По его словам, этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства рассматриваться не будет.

«При выходе на пенсию, вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера», - отметил Силуанов, сообщает ТАСС.

Напомним, российское правительство внесло в Государственную думу законопроекты об изменениях в пенсионной системе. Ими предусматривается поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, осенью будет принят закон о пенсионной реформе.