В Новосибирске спасли беременную женщину из горящего многоэтажного дома: видео
В настоящее время пожар потушен, никто не пострадал.
Фото: Ефим Константинов/ Вконтакте
Видео: Василий Медведев/ ВКонтакте
В Новосибирске в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания более 60 человек. Людей выводили по незадымленным лестницам.
В квартире на 12-м этаже находились двое взрослых, в том числе беременная женщина, а также ребенок. Кадры с места происшествия опубликованы «ВКонтакте».
Находившихся в квартире людей спасали из окон с помощью высотного подъемника, им оказали первую помощь. Сейчас они находятся безопасности.
В настоящее время пожар потушен, жертв и пострадавших нет.