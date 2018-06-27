В Новосибирске спасли беременную женщину из горящего многоэтажного дома: видео

В Новосибирске в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания более 60 человек. Людей выводили по незадымленным лестницам.

В квартире на 12-м этаже находились двое взрослых, в том числе беременная женщина, а также ребенок. Кадры с места происшествия опубликованы «ВКонтакте».

Находившихся в квартире людей спасали из окон с помощью высотного подъемника, им оказали первую помощь. Сейчас они находятся безопасности.

В настоящее время пожар потушен, жертв и пострадавших нет.