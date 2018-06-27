Адвокат Сенцова отреагировал на слова «украинского военного» о передаче режиссеру взрывчатки

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что не верит словам мужчины в украинской военной форме, заявившего во время конференции ОБСЕ, что это он передал взрывчатку режиссеру, предназначавшуюся для организации теракта в Крыму. Об этом юрист заявил РИА Новости.

«В материалах дела не было информации, что Сенцов заказывал у кого-либо взрывчатку», - сказал он.

Динзе выразил мнение, что выступавший на конференции мужчина, возможно, перепутал Сенцова с другим осужденным по данному делу.

Олег Сенцов ранее был признан виновным в попытке организовать теракт на территории Крыма и приговорен к 20 годам лишения свободы. Его сообщик Александр Кольченко получил десять лет тюрьмы, два других фигуранта - Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний - по семь лет.