Теленок с двумя головами родился на ферме в Польше

В польской деревне появился на свет теленок-мутант с двумя головами. Местный ветеринар Каролина Саровска поделилась в социальных сетях фотографиями необычного животного.

Она назвала чудом то, что при родах теленок выжил. Ветеринар рассказала, что обе головы теленка имели сосательный рефлекс, но из-за болезней, вызванных мутациями, через какое-то время животное умерло, передает Daily Mail.