Власти Новокузнецка поздравили жителей с 400-летием города в стиле «Звездных войн»
Чиновники сражаются с ситхами, фотографируются с Чубаккой, в это время фоном звучит саундтрек из легендарной саги.
Власти Новокузнецка оригинально поздравили местных жителей с 400-летием города. Они сняли вирусный видеоролик, на котором они представлены с персонажами серии фильмов «Звездные войны».
Чиновники сражаются с ситхами, фотографируются с Чубаккой, в это время фоном звучит саундтрек из легендарной саги. В какой-то момент все персонажи начинают танцевать в космосе под хит группы «Серебро» «Мама Люба, давай».
Запись опубликовал в своем Instagram-аккаунте глава Центрального района Новокузнецка Николай Маслов. Выложенная сегодня запись уже набрала более 800 просмотров.
«Межгалактическая команда звездного корабля идет своим путем в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис», - подписал он ролик.