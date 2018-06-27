Все в огне, нечем дышать: массовая эвакуация проходит в Великобритании

Массовая эвакуация проходит в Великобритании, где в районе города Манчестер полыхают природные пожары. Свои дома были вынуждены оставить несколько десятков семей.

Пока справиться с огнем не удается, он продолжает распространяться, несмотря на все усилия спасателей. Жители городов и поселков, к которым пламя еще не подобралось вплотную, задыхаются от дыма.

Экстренные службы Соединенного Королевства призывают население закрыть двери и окна и не выходить из дома, чтобы не отравиться продуктами горения. Из-за 30-градусной жары и смога все больше жителей обращаются в больницы.

Школы приостановили традиционные «дни спорта», а железнодорожные компании внесли изменения в расписание, поскольку поездам приходится снижать скорость в условиях плохой видимости.