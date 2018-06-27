Испания сократит срок выдачи туристических виз в России

С 28 июля посольство Испании в РФ сократит сроки выдачи туристических виз до четырех дней. Об этом сообщается на официальной странице Twitter диппредставительства.

«Начиная с 28 июня Генконсульство Испании в Москве сокращает время процедуры оформления виз до четырех рабочих дней (вместо пяти рабочих дней в настоящее время)», - сказано в сообщении в социальной сети.

В январе-апреле этого года Испанию посетили 243,9 тысячи туристов из России, что на 8,6% больше, чем за такой же период 2017 года.