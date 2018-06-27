Путин поручил протестировать налог для самозанятых в четырех регионах РФ

Федеральная налоговая служба (ФНС) России предложила с 2019 года взимать налоги с доходов самозанятых граждан, а также индивидуальных предпринимателей без сотрудников.

Для этого ведомство разработало специальное мобильное приложение, позволяющее самозанятым россиянам быстро вносить платежи без дополнительной отчетности, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем ФНС Михаилом Мишустиным поручил главе ведомства протестировать новый налог в четырех регионах России: Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.

«С 1 января 2019 года в течение полугода мы смогли бы отработать такую технологию, и в случае Вашего одобрения, чтобы все было хорошо и технология работала, распространить это в стране для того, чтобы людям удобно было исполнять обязательства», - сказал Мишустин.

Российский лидер это предложение поддержал: «Давайте проведем такой тест».

Напомним, ранее Министерство финансов России предложило ввести новый налог с 2019 года. Для самозанятых он составит 3%, а для индивидуальных предпринимателей без сотрудников - 6%.