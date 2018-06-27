В Кремле объяснили отставку Холманских с поста полпреда президента

Отставка Игоря Холманских с поста полпреда президента РФ в УрФО связана не с претензиями к его работе, а с плановой ротацией кадров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, это ротационный процесс», - ответил он на соответствующий вопрос.

Владимир Путин подписал указы о смене полпредов в Центральном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах накануне, 26 июня.

Полномочия полпредов президента в Южном, Северо-Западном и Сибирском федеральном округах, напротив, были продлены.