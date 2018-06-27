Режиссер Константин Богомолов объявил об уходе из МХТ имени Чехова

Режиссер Константин Богомолов заявил, что оставит должность помощника худрука МХТ имени Чехова и покинет театр. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Богомолова, его уход связан со сменой театром художественной политики учреждения.

«Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТ в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов», - уточнил режиссер.

Богомолов признался, что для него самого такое развитие событий стало неожиданностью. Текущий контракт Богомолова, добавил он, истекает летом, а последней его постановкой в МХТ имени Чехова станет спектакль «Три сестры».