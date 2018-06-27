Опубликовано видео ЧП, при котором зенитная ракета едва не уничтожила немецкий фрегат «Саксония»

Зенитная ракета SM-2 не покинула пусковую установку немецкого фрегата «Саксония» и сгорела в стартовой ячейке. Видео инцидента было опубликовано в Сети.

Как сообщает издание Naval Today, боевая часть снаряда не сдетонировала, поэтому из матросов никто не пострадал. Сбой случился 21 июня во время учений, которые проводила ПВО Германии у берегов Норвегии.

В ВМС Германии добавили, что слаженные действия экипажа корабля и оперативное срабатывание системы пожаротушения помогли избежать серьезных последствий.

Отмечается, что сгоревшую ракету перед пуском проверяли и ее состояние оценили как идеальное.