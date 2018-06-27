В Кремле подтвердили встречу Путина с советником Трампа

Президент России Владимир Путин примет сегодня в Кремле советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона.

Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится», - приводит ТАСС его слова.

В ходе беседы планируется обсудить вопросы международной безопасности, проблемы разоружения, региональные проблемы, а также отношения Москвы и Вашингтона.

Болтон проведет в Москве целую серию встреч: с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником российского президента Юрием Ушаковым, а также руководством Совета безопасности.