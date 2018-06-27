Киев пытается утаить факты - эксперт о заявлении украинского военного о передаче взрывчатки Сенцову

Вчера 26 июня в Киеве на конференции ОБСЕ выступил мужчина в украинской военной форме, который рассказал, что занимался перевозкой взрывчатки для последующего совершения Олегом Сенцовым теракта в Крыму. Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление украинского военного.

«Это то, что в народе называется шило в мешке не утаишь. Киев пытается утаить очевидные факты, замазать их как-то. Факты очень простые, железные как шило. Олег Сенцов - фашист, член неонацистской организации “Правый сектор”*. Как практически все фашисты того времени с 2014 года активно участвовал в различного рода насильственных акциях, поэтому, конечно, Олег Сенцов должен сидеть в тюрьме», - сказал Марков.

Напомним, российский суд вынес приговор Сенцову в виде двадцати лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Также к десяти годам лишения свободы был приговорен сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще двое фигурантов этого дела, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний ранее получили по семь лет заключения.

«Правый сектор»* - организация, запрещенная на территории РФ.