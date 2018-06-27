Информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством

Информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить с собой. Об этом RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

По словам Ионова, Родченков предпринял попытку суицида 19 июня в своей квартире в Вашингтоне. Это жилье для информатора арендует ФБР.

«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация тщательно скрывается американскими спецслужбами», - уточнил Ионов.

Как следует из заявления главы комитета, Родченкова спасли сотрудники службы 911, после чего его госпитализировали в психоневрологическую клинику.

Ионов добавил, что в квартире Родченкова были найдены пустые бутылки и-под крепкого алкоголя и несколько пачек сильных транквилизаторов. Он предположил, что информатор WADA, судя по всему, испытывает сильный стресс.