В Москве обнаружили свой «мост глупости»
Конструкция расположена недалеко от Савеловского вокзала на улице Складочной.
Фото: Kinap64/ pikabu
Пользователи социальных сетей обнаружили в Москве аналог петербургского «моста глупости», под которым сломалось около 150 «Газелей».
Сколько грузовиков погубил московский путепровод, не известно.
Московский братишка:https://t.co/sT4XIecgsj pic.twitter.com/b0qcmM6F4v— Мост глупости (@FoolsBridge) 26 июня 2018 г.
Конструкция расположена недалеко от Савеловского вокзала на улице Складочной, пишет «З60». Высота московского моста, как и петербургского, составляет 2,2 метра. По мосту на Складочной проходит железная дорога.
По данным издания, место отсутствует на фотографиях «Яндекс. Панорамы», поскольку машина с фотокамерами не смогла там проехать.