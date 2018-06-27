В Москве обнаружили свой «мост глупости»

Пользователи социальных сетей обнаружили в Москве аналог петербургского «моста глупости», под которым сломалось около 150 «Газелей».

Сколько грузовиков погубил московский путепровод, не известно.

Конструкция расположена недалеко от Савеловского вокзала на улице Складочной, пишет «З60». Высота московского моста, как и петербургского, составляет 2,2 метра. По мосту на Складочной проходит железная дорога.

По данным издания, место отсутствует на фотографиях «Яндекс. Панорамы», поскольку машина с фотокамерами не смогла там проехать.