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В Москве обнаружили свой «мост глупости»

Андрей Аркадьев
11:59 27.06.2018
Конструкция расположена недалеко от Савеловского вокзала на улице Складочной.
В Москве обнаружили свой «мост глупости»
Фото: Kinap64/ pikabu

Пользователи социальных сетей обнаружили в Москве аналог петербургского «моста глупости», под которым сломалось около 150 «Газелей».

Сколько грузовиков погубил московский путепровод, не известно.

Конструкция расположена недалеко от Савеловского вокзала на улице Складочной, пишет «З60». Высота московского моста, как и петербургского, составляет 2,2 метра. По мосту на Складочной проходит железная дорога.

По данным издания, место отсутствует на фотографиях «Яндекс. Панорамы», поскольку машина с фотокамерами не смогла там проехать.

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