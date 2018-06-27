Укусила и перекинула через себя: в Краснокамске цирковая лошадь напала на ребенка

В пермском городе Краснокамске лошадь из цирка «Арена Макао» укусила ребенка. В Сети появились фото последствий инцидента.

Жительница города с детьми гуляла на улице Мира, где находился шатер передвижного цирка. Там животные гуляют практически без присмотра. Также женщина отметила, что предупреждающие надписи о том, что к ним нельзя подходить отсутствуют. Об этом сообщает Ura.ru.

«Вот результат - белый конь укусил мою дочь и перекинул через себя», - написал отец пострадавшей девочки в паблике в соцсети «ВКонтакте».

В социальных сетях жители города обсуждают работу цирка. Один из пользователей написал, что ранее из него сбежала дрессированная обезьяна. Получить комментарий цирка не удалось, там не берут трубку.