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Укусила и перекинула через себя: в Краснокамске цирковая лошадь напала на ребенка

Александра Арсентьева
11:58 27.06.2018
В соцсетях жители города обсуждают работу цирка. Один из пользователей написал, что ранее из шапито сбежала дрессированная обезьяна.
Укусила и перекинула через себя: в Краснокамске цирковая лошадь напала на ребенка
Фото: P. Royer blickwinkel / Globallookpress, Слава Краснокамск / Вконтакте

В пермском городе Краснокамске лошадь из цирка «Арена Макао» укусила ребенка. В Сети появились фото последствий инцидента.

Жительница города с детьми гуляла на улице Мира, где находился шатер передвижного цирка. Там животные гуляют практически без присмотра. Также женщина отметила, что предупреждающие надписи о том, что к ним нельзя подходить отсутствуют. Об этом сообщает Ura.ru.

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«Вот результат - белый конь укусил мою дочь и перекинул через себя», - написал отец пострадавшей девочки в паблике в соцсети «ВКонтакте».

В социальных сетях жители города обсуждают работу цирка. Один из пользователей написал, что ранее из него сбежала дрессированная обезьяна. Получить комментарий цирка не удалось, там не берут трубку.  

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