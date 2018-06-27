Певица МакSим пропустила свой юбилей из-за тяжелой болезни

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, не смогла отметить свой 35-летний юбилей из-за плохого самочувствия.

Об этом артистка написала в Instagram, не уточнилв, чем вызвана ее болезнь. В своем аккаунте певица выложила фотографии с празднования дня ее рождения, организованного поклонниками.

«Я безумно благодарна тому, что вы для меня делаете, что вы всегда рядом, я чувствую вашу поддержку и вашу любовь. Спасибо вам большое!», - написала МакSим.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со здоровьем певица отменила свои гастроли по городам России, а также не смогла посетить фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах.

После выздоровления МакSим вернется на концертную сцену.