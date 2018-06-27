Ученые создали первые в мире инсулиновые таблетки

Биотехнологи из Соединенных Штатов создали первые в мире инсулиновые таблетки. Капсулы способны доставить инсулин в организм больного человека, сохранив лекарство в полном объеме при движении через желудок. Описание препарата было опубликовано в издании PNAS.

Специалисты научились воспроизводить «ионную жидкость» - смесь солей без единой молекулы воды, которая ведет себя как жидкость. Благодаря данному свойству вещества удалось получить оболочку, которая оказалась стойкой к действию желудочного сока.

Ионная защита уберегает инсулин от ферментов и позволит препарату действовать почти 12 часов. Инсулиновая капсула может храниться в аптечке около двух месяцев. Новый препарат отправится на клинические испытания, после которых он уже может появиться в продаже.