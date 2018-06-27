В США пассажир в одном белье выпрыгнул из самолета и побежал по взлетно-посадочной полосе: видео
Полицейские задержали полуголого мужчину, бегавшего по летной полосе в одних трусах.
Видео: The Daily Mail
В аэропорту Атланты (США) 19-летний пассажир в одних трусах выпрыгнул из своего самолета. Кадры с места происшествия публикует издание The Daily Mail.
На записи, снятой свидетелями инцидента, видно, как полуголый афроамериканец бегает по взлетно-посадочной полосе, а затем садится на асфальт. Вскоре мужчину задерживают стражи порядка.
С чем связано такое необычное поведение пассажира, не сообщается. Известно, что в результате инцидента задержаны несколько рейсов. Ведется расследование происшествия.