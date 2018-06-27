Матильда впервые прокомментировала причину развода со Шнуровым

Бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда впервые прокомментировала развод зведной пары. На своей странице в Instagram она призвала «конспираторов» обратить внимание на их собственную личную жизнь.

«Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей», - написала она.

Матильда подчеркнула, что порой расстающиеся люди «не понимают, что произошло на самом деле».

«Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в Интернете», - заключила она.

О разводе с Матильдой лидер группы «Ленинград» заявил в конце мая. СМИ со ссылкой на источники в окружении Шнурова писали, что причиной расставания стала измена.