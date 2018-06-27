Стали известны подробности о состоянии здоровья Марадоны

Экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона на странице в Instagram написал, что его не госпитализировали, хотя перед вторым таймом матча Аргентина-Нигерия его осмотрел медик, который порекомендовал пойти домой.

Марадона добавил, что во время первого тайма матча у него разболелась шея. К рекомендациям врача покинуть стадион Марадона не стал прислушиваться.

«Я хотел остаться, потому что мы рисковали всем. Как я мог уйти?» - заявил футболист.

Марадона ночью вылетел из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом рассказал в микроблоге Twitter глава телевизионного канала Telesur Патриция Виллегас. Позже она опубликовала снимок Марадоны на борту самолета.

Официально Марадона, чемпион мира 1986 года, работает на ЧМ-2018 в России в качестве комментатора.

Ранее несколько СМИ сообщили, что футболисту потребовалась госпитализация. По информации прессы, у Марадоны было повышенное давление.

Матч между командами Аргентины и Нигерии, который прошел 27 июня в Петербурге, завершился победой латиноамериканской команды со счетом 2:1.