Ученые нашли способ остановить старение

Ученые из Университета Маршала (США) смогли идентифицировать элемент в нашем органзме, который влияет на процессы старения. Он называется «натрий-калиевый аденозинтрифосфатаза». В будущем это открытие может лечь в основу антивозрастной терапии. Соотвествующие данные были опубликованы на портале EurekAlert!.

Эксперимент по выявлению этого элемента проводился на мышах, которые заблаговременно были откормлены продуктами с высоким содержанием жиров и углеводов. Именно они ускоряют процесс старения. Когда признаки возрастных изменений стали очевидны, мышам начали делать инъекции натрий-калиевого аденозинтрифосфатаза. На выходе стало очевидно, что у тех грызунов, которые получали эти уколы, процесс старения сильно замедлялся.

Теперь ученые должны выяснить, безопасна ли такая терапия для людей. И если последующие тесты подтвердят безопасность применения препарата, то это открытие может лечь в основу антивозрастной терапии.