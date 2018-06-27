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Пожарный спас маленькую девочку от падения из окна шестого этажа: видео

Андрей Аркадьев
10:24 27.06.2018
Семилетняя девочка едва не упала с шестого этажа многоэтажного дома в провинции Чжэцзян в восточном Китае.
Видео: The Daily Mail

В провинции Чжэцзян в восточном Китае спасли семилетнюю девочку от падения с шестого этажа жилого дома. Видеозапись, снятую очевидцами с места происшествия, публикует The Daily Mail.

На кадрах видно, как ребенок цепляется за решетки, установленные на окнах, чтобы не упасть. Один из соседей со стороны балкона крепко удерживал девочку от падения до приезда экстренных служб. Именно он и вызвал специалистов на место происшествия.

Спасатель с помощью специального альпинистского снаряжения взобрался на здание и, подхватив малышку, втащил ее в одну из квартир. В настоящее время девочка цела и невредима, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Позже стало ясно, что родители ребенка вышли в магазин за продуктами, в их отсутствие дочка открыла окно своей квартиры, и из любопытства выбралась наружу. Эта вылазка едва не закончилась трагедией.

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