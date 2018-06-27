«Highly likely» в законе: как Запад пытается дискредитировать ОЗХО

Во вторник в Гааге стартовала внеочередная конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Мероприятие созвано по инициативе Великобритании, и на этой встрече западные государства рассчитывают поднять вопрос о существенной корректировке полномочий ОЗХО. В частности, эту структуру хотят наделить правом самостоятельного выявления виновных в инцидентах с применением отравляющих веществ, а при недостатке доказательной базы - определять их с «высокой вероятностью».

О том, что Лондон выступит с подобной инициативой, еще в начале июня поведал глава британского МИД Борис Джонсон.

«Великобритания внесла проект решения, направленный на усиление запрета на химическое оружие, - написал он на своей странице в одной из соцсетей. - Мы предлагаем ОЗХО начать возлагать ответственность за нападения с применением химического оружия в Сирии. Мы также хотим принять меры по оказанию поддержки государствам в борьбе с угрозой химического терроризма».

В чей огород камни - понятно. Незадолго до этого решения британских политиков техсекретариат ОЗХО огласил итоги инспектирования сирийских научно-исследовательских объектов в Барзе и Джамрайе.

По мнению российского МИДа, подготовленный в результате этой инспекции доклад был принят под сильнейшим давлением со стороны США и их ближайших союзников, а заложенные в нем требования к Сирии откровенно выходят за рамки Конвенции. В нашем внешнеполитическом ведомстве напомнили, что научно-исследовательский центр, о котором идет речь, был стерт с лица земли 14 апреля этого года в результате совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции.

«Это был циничный акт агрессии в отношении суверенного государства-члена ООН, и в качестве предлога были использованы бездоказательные подозрения Сирии в «сокрытии» части ее химарсеналов и никем официально не доказанное «применение хлора» в городе Дума (Восточная Гута), - подчеркнуто в заявлении российских дипломатов. - Инспекторы ОЗХО туда не доехали и расследование на тот момент даже не началось».

И вот на этом искусственно созданном негативном фоне те же самые страны - США, Великобритания, Франция - теперь пытаются срочно принять механизм, по которому ОЗХО (по сути, мониторинговая структура, призванная контролировать странами-членами Организации выполнение Конвенции по химоружию) получит право выносить обвинительные вердикты, основанные далеко не на всестороннем изучении обстоятельств тех или иных инцидентов. Пресловутый принцип «highly likely» («с высокой вероятностью») западные политики рассчитывают распространить теперь уже и на систему работы международной организации, которая по своему статусу лишь обеспечивает контроль за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидацией его запасов и содействие развитию сотрудничества в области мирной химии.

Российская сторона считает данное предложение контрпродуктивным, поскольку оно создает большой соблазн для западных государств, имеющих широкое влияние на принятие решений в ОЗХО, манипулировать ее мнением.

В частности, как подчеркнул глава российской делегации на конференции в Гааге заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов, предложение Великобритании нацелено на превращение ОЗХО из технической структуры в прокурорскую.

«Предпринимаются совершенно не понятные для нас попытки наделить сугубо техническую организацию не свойственными ей атрибутивными функциями, - отмечает российский представитель. - Речь идет о ее превращении в квази-прокурорскую, полицейскую и судебно-медицинскую организацию. Передача ОЗХО несвойственных ей функций определения ответственности за химические нападения, которые принадлежат только Совету безопасности ООН, могут привести к подрыву авторитета ОЗХО и всей Конвенции по запрещению химического оружия».

Действительно, многие эксперты в этой сфере опасаются, что, если ОЗХО изменит свои полномочия и из чисто технического органа превратится обвинительный, причем решение об этих переменах будет принято без согласия всех участников договора, то доверие к Организации будет подорвано, а непредвзятость ее решений - поставлена под сомнение. О том, что против принятия проекта по расширению полномочий Организации выступают Россия, Сирия и Иран, уже сообщил постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин. Кроме того, поправки в британские инициативы об изменении мандата организации и наделении ее новыми правами готовят пять государств - помимо Ирана это Венесуэла, Белоруссия, Казахстан и Бурунди. Как подчеркивает Георгий Каламанов, в соответствии с уставными документами ОЗХО обсуждение и голосование требуется по каждой поправке, и Россия будет настаивать на соблюдении всех положенных процедур. Интересно что наша страна, а также присоединившийся к ее инициативе Китай предлагают свой проект усиления мандата ОЗХО. Вместо ничем не обоснованных «прокурорских» полномочий предлагается придать Организации больше технических возможностей по расследованию химических инцидентов и оказанию помощи пострадавшим странам.

В том, что нынешними идеями Запад пытается превратить ОЗХО в арену политических баталий, убежден и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Выступая недавно на открытых дебатах в Совбезе ООН по теме «Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке», он указал, что попытки внести раскол в работу ОЗХО совсем не следуют интересам борьбы с использованием химоружия.

В этом же ряду находится и нежелание поддержать в СБ ООН резолюцию об усовершенствовании методов работы совместного механизма по расследованию химатак в Сирии, а также намерение наделить ОЗХО функциями, не оговоренными в Конвенции и относящимися по своей сути к компетенции Совбеза.

«Нельзя подыгрывать бандитам в их провокациях с химоружием, используя их как повод для агрессивных действий, - считает замглавы российского МИДа. - Недопустимо, отталкиваясь от этих провокаций, заранее навешивать обвинительные ярлыки в отношении неудобных правительств, осложняя таким образом экспертную работу по установлению реальных фактов».

Между тем британская The Guardian на днях выступила со статьей с недвусмысленным заголовком «Британия идет курсом на столкновение с Россией в связи с голосованием в ОЗХО». Как подчеркивает журналист Патрик Винтур, его страна «требует, чтобы полномочия по выявлению виновных были использованы в Сирии, и призывает закрепить мандат ОЗХО на следующей специальной конференции, проведя ее через шесть месяцев». «Лондон, - пишет автор статьи, - заявляет, что эта организация должна громче заявить о себе, а иначе она станет бесполезной». С другой стороны, как отмечается в той же публикации, «если специальная конференция, в которой может участвовать любая страна, подписавшая Конвенцию по химическому оружию, проголосует и за британскую резолюцию, и за российское встречное предложение, это станет дипломатическим ударом для Британии».

Стоит отметить, что идея торопливого реформирования ОЗХО по удивительному совпадению родилась на Западе едва ли не в тот момент, когда из Сирии стали приходить вести об обнаружении на территориях, подконтрольных боевикам, десятков тонн химикатов, а также подпольных лабораторий по их изготовлению. На прошедшем на минувшей неделе совместном брифинге МИД РФ и Минобороны России, где поднималась тема расследования случаев применения химоружия в САР, было отмечено, что российскими специалистами неоднократно обнаруживались подпольные химические лаборатории и склады токсичных химикатов боевиков. В частности, как сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил России генерал-майор Игорь Кириллов, на освобожденных от террористов территориях обнаружено уже более 40 тонн отравляющих веществ.

«Власти Сирии не раз требовали от ОЗХО направить своих специалистов в места их обнаружения, но в организации либо отвечали отказом, обосновывая это отсутствием безопасных условий, либо оправдывали находки, как в случаях с хлором, их предназначением для… обеззараживания бассейнов!» - отметил Игорь Кириллов. Совсем недавно - 17 апреля этого года, в Думе были обнаружены заминированная химическая лаборатория и склад химикатов, использовавшиеся террористами для изготовления взрывчатых и отравляющих веществ. «Оба объекта, представленные инспекторам ОЗХО в ходе их работы в Думе, по непонятным для нас причинам должного интереса у них не вызвали», - сообщил генерал Кириллов.

Представитель Минобороны еще раз подчеркнул: в Сирии уничтожены все отравляющие вещества.

«САР прикладывает все усилия к завершению выполнения взятых на себя обязательств по ликвидации объектов, связанных с бывшей военно-химической программой, - отметил Игорь Кириллов. - Один объект, Эль-Млеха, не дождавшись помощи от ОЗХО, был уничтожен сирийцами 8 июня этого года: подтверждающие материалы направлены в ОЗХО. Сейчас ликвидируется последний объект - Тель-Курди».

Кстати, о том, как будет строиться работа инспекторов ОЗХО в случае наделения организации полномочий «обвинителей», можно судить по фактам их работы как раз в Сирии. По имеющимся данным, расследования предполагаемых химических инцидентов в Хан-Шейхуне, Саракибе, Эль-Латамне и вынесение вердикта по ним проводились… без выезда на место! «В подготовленных докладах присутствуют такие слова, как, «вероятно», «можно предположить», «возможно». Лексика, недопустимая для серьезного документа, который должен быть основан на неопровержимых доказательствах», - обращает внимание генерал-майор Игорь Кириллов. Кстати, такой «дистанционный» характер расследований, а также сбор, анализ и использование документов, полученных без выезда специалистов к местам предполагаемого применения химоружия, прямо противоречит положениям Конвенции.

Единственными источниками так называемых «доказательств» выступает информация, предоставленная организациями с сомнительной репутацией. В их числе - «Белые каски», «Сирийско-американское медицинское сообщество», «Сирийский центр фиксации химических нарушений». О постановочном характере видеоматериалов тех же «белокасочников» сказано уже немало: их не раз выводили на чистую воду, в том числе признаниями самих участников подставных репортажей.

Что говорить, если в достоверности представленных «Белыми касками» сведений усомнились даже их спонсоры. Об этом, в частности, говорит недавнее решение Соединенных Штатов отказаться от участия в финансировании этой скандальной организации.