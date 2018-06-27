Опубликован список самых опасных стран для женщин

Индия заняла лидирующее место в перечне самых недружелюбных к женщинам государств из-за высокого риска сексуального насилия. Отчет опубликовал фонд The Thomson Reuters, передает CNN.

Страна из-за культурных традиций показала высокий уровень опасности для женщин. В Индии нередко фиксируются случаи физического насилия, обливания кислотой, есть практика калечащих операций на половых органах женщин и детские браки.

«Индия проявила полное пренебрежение (правами - прим. ред.) женщин: изнасилования, сексуальные нападения и преследования, женский инфантицид никуда не исчезли», - сообщил фонду, проводившему исследование, чиновник правительства штата Карнатака в Индии Манджунат Гангадхара.

После Индии по списку следуют: Афганистан, Сирия, Саудовская Аравия, Сомали, Пакистан, ДР Конго, Йемен, Нигерия и США.

Отмечается, что Соединенные Штаты стали единственной западной страной в рейтинге худших стран для женщин из-за движения MeToo, которое появилось в прошлом году и показало высокий уровень насилия в индустрии кино.

В опросе участвовали 550 экспертов по правам женщин, они оценивали вклад государств в решение проблем, которые связаны с насилием и дискриминацией.