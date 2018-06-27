Россияне станут свидетелями редчайшего космического явления

Жители России в следующем месяце станут свидетелями достаточно редкого космического явления, точнее сразу двух.

В конце июля можно будет увидеть самое долгое в XXI веке полное затмение Луны, которое будет продолжаться почти два часа.

Тогда же произойдет и так называемое великое противостояние Марса. Красная планета подойдет к Земле настолько близко, что можно будет рассмотреть детали ее ландшафта даже в не самый мощный телескоп.

Подобное событие, как подчеркивают специалисты, происходит лишь раз в 15-17 лет.