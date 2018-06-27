Известный телеведущий участвовал в «ритуале смерти» незадолго до самоубийства

Режиссер Даррен Аронофски описал «ритуал смерти», в котором участвовал известный телеведущий Энтони Бурден незадолго до смерти. Событие, описываемое режиссером, случилось в Бутане на съемках программы о путешествиях «Неизведанные края» для телеканала CNN.

«В последний день съемок мы совершили бутанский ритуал смерти. Мы обсуждали судьбу страны, судьбу мира», - сообщил в колонке для CNN Travel режиссер, вспоминая о посещении Озера Огня, места, куда совершают паломничества бутанцы.

Напомним, в начале июня телеведущий был обнаружен мертвым в номере отеля во Франции, где он работал над телевизионного шоу. Позднее выяснилось, что Бурден совершил самоубийство.