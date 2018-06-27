Верховный суд США встал на сторону Трампа

Верховный суд признал законным иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, который вызвал бурю недовольства как в самих Штатах, так и за границей. Речь идет о запрете выдавать визы гражданам шести мусульманских стран - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Такое решение Дональд Трамп принял сразу после вступления в должность в начале 2017 года. Ужесточение иммиграционной политики было одним из главных тезисов его предвыборной кампании.

Из-за этого ограничения президента США обвинили в религиозной нетерпимости. Но после долгих разбирательств главный судебный орган страны решил, что указ не нарушает законов США.

Сам глава Белого дома уже отреагировал на решение суда, написав на своей странице в Twitter: «Верховный суд поддержал указ Трампа о запрете на въезд. Вау!».