Шейнин: мат в прямом эфире - не оценка игры сборной России

Телевизионный ведущий Артем Шейнин прокомментировал случившийся во время эфира программы «Время покажет» инцидент, который связан с употреблением мата. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

«В конце программы я извинился, признал, что это слово сказал непреднамеренно. Я цитировал человека, который мне так написал. Так вот, обращу ваше внимание на то, что это слово не было оценкой сборной России», - заявил Шейнин.

Он добавил, что в нескольких источниках было сказано, что телеведущий употребил нецензурную лексику, комментируя игру сборной России на ЧМ-2018.

«Слово, которое было мною сказано, никакого отношения к игре нашей команды не имеет», - отметил он.

По словам Шейнина, оно было сказано о том, как комментируют это зрители: «им настроили стадионов, аэропортов, а им опять все плохо».

Ранее телеведущий заявил, что в прямом эфире высказался грубо по случайности, и отметил, что за это уже принес извинения. Он отметил, что данный инцидент не представляет, на самом деле, никакого интереса, сопроводив эту мысль матом.