ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Рублев»

Центробанк России с 27 июня отзывает лицензию у московской кредитной организации «Рублев». Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

Как уточнили в ЦБ РФ, причиной наложения санкций стало то, что банк «Рублев» размещал денежные средства вкладчиков в активы неудовлетворительного качества, не исполнял федеральные законы и нормативные акты Банка России.

«Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам привело к полной утрате собственных средств», - констатировали в Центробанке.

АО КБ «Рублев» является участником системы страхования вкладов. В банковской системе РФ организация по величине активов занимала 176 место.