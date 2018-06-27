Генсек Совета Европы назвал крайний срок выплаты взносов России

России необходимо оплатить членские взносы в Парламентскую Ассамблею до 30 июня этого года. Об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на летней сессии ПАСЕ, которая проходила в Страсбурге.

«Тридцатое июня - это последний срок для выплаты взносов», - приводит РИА Новости слова генсека СЕ.

Напомним, ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса после воссоединения Крыма с Россией. В июне прошлого года Москва заблокировала часть членских взносов в бюджет организации. Российская сторона готова продолжить работу в ПАСЕ только после восстановления полномочий своей делегации.

В марте 2018 года ПАСЕ признала, что конфликт с Россией стал причиной финансовых трудностей организации. Сумма средств, которые не были перечислены в Ассамблею российской стороной, составляют 11 миллионов евро.