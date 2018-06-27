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Эксперты рассказали, существует ли безопасный загар

Александра Арсентьева
08:37 27.06.2018
Врачи не рекомендуют выходить на солнце с 11 до 16 часов. В солнечную погоду советуют надевать дышащую одежду из хлопка.
Эксперты рассказали, существует ли безопасный загар
Фото: DanitaDelimont.c / Globallookpress

Мода на загар стала популярной в прошлом веке, тогда эксперты считали, что ультрафиолет полезен для людей. Но в последнее время исследователи начали опровергать это мнение.

Как заявили ученые, ультрафиолет провоцирует развитие целого ряда заболеваний. К примеру, ультрафиолет повышает риск появления рака кожи потому, как лучи деструктивным образом воздействуют на ДНК человека. Под вредным влиянием солнца меланоциты превращаются в злокачественные клетки, в результате чего образуются раковые опухоли. Об этом пишет Men′s Life.

Смуглая кожа по сравнению с белой, безусловно, от вредного воздействия солнца защищена лучше. Но полностью вредное влияние ультрафиолета не нейтрализуется. Поэтому люди со смуглой кожей также могут заболеть раком.

По словам врачей, солярий наносит больше вреда, чем солнце потому, как его излучение направлено прямо на кожу. Особенно солярий вреден тем, у кого светлая кожа.

Косметологи выявили, что загар старит кожу. Лучи солнца способствуют дегенеративным переменам в клетках, из-за этого они стареют раньше времени.

Специалисты предупреждают, что глаза и иммунная система тоже страдают от ультрафиолета. У каждого пятого человека катаракта вызвана негативным влиянием солнца.

Ученые утверждают, что безопасного загара не существует любителям загорать они рекомендуют раз в год проходить профилактические осмотры. Если на теле появились новые родники, либо уже существующие поменяли цвет, то необходимо сразу же обратиться к врачу.

Тем не менее, специалисты заявляют, что ультрафиолет в умеренных количествах полезен для здоровья. Без солнечных лучей человеческий организм недополучает ценный витамин D. Ультрафиолет улучшает состояние при желтухе, рахите, псориазе и экземе.

Врачи не рекомендуется выходить на солнце с 11 до 16 часов. В солнечную погоду надевать дышащую одежду из хлопка. Голову необходимо прикрывать голову шляпой или кепкой, а также носить очки с качественными солнцезащитными стеклами. На открытые зоны тела наносить крем с фактором защиты не меньше spf 50.  

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