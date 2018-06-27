Выдворенный с Украины российский журналист Евгений Примаков вернулся в Москву

В Москву из Киева вернулся российский журналист Евгений Примаков, которого вместе с собственным корреспондентом RT в Израиле Полой Слиер накануне, 26 июня, не пустили на Украину, развернув в аэропорту. Представители российской прессы напрявлялись в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.

Как рассказал сам Примаков, в аэропорту Борисполь его остановили сотрудники СБУ и отвели в комнату ожидания. Там они заявили, что Примаков представляет угрозу национальной безопасности Украины и ему на пять лет запретят въезд страну, при этом у журналиста забрали паспорт, вернув документ только в самолете.

На мероприятие в Киев Евгений Примаков, который является членом Общественной палаты и внуком бывшего председателя правительства, был официально приглашен ОБСЕ. Там он намеревался принять участие в переговорах по обеспечению безопасности журналистов, которые освещают события на Украине.

«Поехать в этот день туда было, наверное, важно. Киев - место рождения моего деда! Я хотел напомнить коллегам, что журналисты - это не участники боевых действий. Необходим диалог, но, к сожалению, такая вменяемая, адекватная повестка украинскую сторону не устраивала», - прокомментировал произошедшее сам Примаков.

На ситуацию уже отреагировала европейская федерация журналистов. Там заявили, что возмущены действиями Киева и будут обращаться в международные инстанции с требованием остановить подобное поведение украинских властей. А в российском МИД запрет на въезд наших коллег назвали дискриминацией, отметив, что таким образом Киев показывает нежелание прекращать «развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ».