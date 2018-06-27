Германия и Южная Корея перенесли тренировки из-за урагана в Казани

В Казани сборные Германии и Южной Кореи перенесли свои тренировки из-за непогоды. Последствия града с дождем и урагана, обрушившихся на столицу Татарстана накануне, 26 июня, устраняют до сих пор.

Ветер вчера в Казани был таким сильным, что на 18-этажную новостройку рухнул башенный кран. Дом был частично заселен, но в момент ЧП внутри никого не было, поэтому травмы получил только крановщик.

В результате ЧП были повреждены семь квартир, жильцов временно разместили в гостиницах. Синоптики предупредают, грозы с усилением ветра в Казани ожидаются и сегодня.

Матч между Южной Кореей и Германией в рамках третьего тура в группе F начнется в Казани сегодня в 17.00 по московскому времени. В параллельной встрече в Екатеринбурге сыграют Мексика и Швеция.

После двух туров расклад в группе F выглядит следующим образом: на первом месте находится Мексика с 6 очками, у Швеции и Германии в активе по 3 очка, а у Южной Кореи, досрочно потерявшей шансы выйти в 1/8 финала, - 0.