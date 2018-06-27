Турист, хотевший погладить льва, чудом спасся в автомобиле: видео

В YouTube было опубликовано очередное видео, на котором запечатлено, как турист некорректно себя ведет с дикими животными во время отпуска в Танзании.

На кадрах ролика видно, что несколько львов отдыхают возле автомобиля. Турист, который сидит в машине в какой-то момент решил погладить одну из диких кошек, но животное встретило ласки не приветливо. Лев обернулся, оголил клыки и зарычал, и турист едва успел закрыть окно, чтоб спастись от разъяренного зверя.