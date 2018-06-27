Украинский военный признался, что передавал взрывчатку Сенцову

В Киеве 26 июня во время конференции ОБСЕ на сцену вышел мужчина в украинской военной форме и рассказал, что занимался перевозкой взрывчатки для последующего совершения Олегом Сенцовым теракта в Крыму. Об этом сообщает Strana.ua.

Мужчина заявил, в 2014 году он ввез в Крым предмет, из-за которого осудили Сенцова. По мнению издания, речь шла о взрывчатке.

«Один из тех предметов перевозил я лично - на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма», - цитирует слова военного Strana.ua.

Мужчина объяснил, что решил рассказать об этом, чтобы украинские спецслужбы выявили людей, которые сдали Сенцова правоохранительным органам России. Также он заявил, что Сенцов обладает определенными данными, обнародование которых Киеву не выгодно.

Военный отметил, что двадцать лет, которые получил Сенцов - это практически смертный приговор. По словам мужчины, Сенцов своими знаниями не выгоден «как Киеву, так и другим товарищам».

Напомним, российский суд приговорил Сенцова к двадцати годам колонии по обвинению в организации терактов на территории Крыма. К десяти годам лишения свободы был также осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще двое фигурантов данного дела, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний, получили ранее по семь лет заключения.