В литовском Каунасе обнаружили горшок с ценными артефактами

В литовском Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие нашли горшок, в котором находилось свыше 350 древних монет. Об этом сообщает Sputnik Литва.

В местную полицию сообщение о находке поступило 25 июня. По информации правоохранителей, в горшке были монеты зеленого цвета и глиняные детали.

На глубине свыше полутора метров обнаружены 219 маленьких монет и 137 большого размера. Всего найдено 356 монет, на которых можно прочитать надпись «1566».

По словам представителей каунасского департамента культурного наследия, находка предположительно относится к периоду правления польского короля и великого князя литовского Сигизмунда Августа в XVI веке.

Найденные артефакты передадут представителям Департамента культурного наследия Литвы. Позднее их собираются отправить в Военный музей Витаутаса Великого.