Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись из Сирии в Россию
Из Сирии домой продолжает возвращаться российская авиационная техника, экипажи и летно-технический состав.
Два вертолета Ка-52 были доставлены в Россию на военный аэродром самолетом военно-транспортной авиации. Экипажи вертолета также вернулись домой после выполнения своей миссии в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вертолеты были подготовлены для перевозки на аэродроме Хмеймим и загружены в самолет Ан-124 «Руслан».
Пилоты и боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации.
Ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 13 летательных аппаратов.
Кроме того, из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.