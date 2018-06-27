Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись из Сирии в Россию

Два вертолета Ка-52 были доставлены в Россию на военный аэродром самолетом военно-транспортной авиации. Экипажи вертолета также вернулись домой после выполнения своей миссии в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вертолеты были подготовлены для перевозки на аэродроме Хмеймим и загружены в самолет Ан-124 «Руслан».

Пилоты и боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации.

Ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 13 летательных аппаратов.

Кроме того, из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.