Россиянин Евгений Никулин отказался признавать вину в американском суде

Гражданин России Евгений Никулин, обвиненный в совершении киберпреступлений в США, отказался в суде признавать свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха.

«Признать себя виновным клиент отказался», — сообщил юрист.

Судья определила график дальнейшего процесса, включая подачу необходимых документов. Как сообщается в материале, следующим этапом станет суд присяжных. Он предварительно назначен на 28 января 2019 года.

Ранее в МИД РФ резко осудили решение Чехии экстрадировать в США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в кибератаках на американские объекты. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Чехия руководствовалась не нормами правами, а желанием «проявить лояльность».