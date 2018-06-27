Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа
Об ущербе, пострадавших или жертвах не сообщается.
Фото: Ashraf Amra / ZUMAPRESS / Globallookpress
В среду, 27 июня, Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter.
Отмечается, что всего было запущено девять ракет. Одна из них была сбита израильскими ПВО «Железный купол». Информации о приземлении остальных ракет и нанесенном ущербе не поступало.
Пуск был зафиксирован в районе Шаар-ха-Негев.