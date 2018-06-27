Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа

В среду, 27 июня, Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что всего было запущено девять ракет. Одна из них была сбита израильскими ПВО «Железный купол». Информации о приземлении остальных ракет и нанесенном ущербе не поступало.

Пуск был зафиксирован в районе Шаар-ха-Негев.