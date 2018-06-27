СМИ: инвесторы Facebook намерены выгнать Цукерберга из компании

Крупнейшие инвесторы социальной сети Facebook, обладающие акциями на сумму в миллиарды долларов, намерены сместить основателя компании Марка Цукерберга с поста и лишить его власти в собственной конторе. Об этом сообщает издание Business Insider.

Вложившие свои средства в Facebook инвесторы никогда не были в такой ярости, говорится в материале. Их разочарование в лидере компании росло от скандала к скандалу и достигло крайней точки. В числе резонансных событий, которые расстроили инвесторов – скандал с незаконным сбором данных пользователей и разбирательство относительно влияния на выборы в США.

Акционеры связывают провалы компании и скандалы вокруг нее с личностью Марка Цукерберга. По из мнению, в связи со странной корпоративной культурой Facebook создатель соцсети абсолютно неприкосновенен в роли исполнительного директора и председателя правления. Вызванные такой конфигурацией проблемы не решают и грозят еще большими рисками.

В связи с этим инвесторы компании открыто требуют, чтобы Марк Цукерберг ушел в отставку, предварительно отменив двухуровневую структуру акций Facebook, которая позволяет ему сосредоточить слишком много силы в одних руках. На его место акционеры предлагают нанять независимого исполнительного директора.