В Техасе прогремел мощный взрыв в больнице

В американском городе Гейтсвилл в штате Техас прогремел сильный взрыв. Он случился на территории одного из медицинских учреждений, как передает местный телеканал KWTX.

По данным канала, взрыв произошел в строящемся корпусе, являющемся частью медицинского комплекса. В результате инцидента, по последней информации, погиб как минимум один человек, еще 12 получили различные ранения.

На месте взрыва остались завалы, в данный момент там работают сотрудники полиции и спасательных служб. По предварительным данным, под обломками могут находиться люди, в связи с чем озвученная цифра жертв и пострадавших является предварительной.

На данный момент причины взрыва не сообщаются. Пациенты медицинского учреждения эвакуированы в другие больницы, проводится расследование.