Дания намерена задержать реализацию проекта «Северный поток — 2»

Власти Дании сообщили о намерении задержать реализацию «Северный поток - 2». Об этом премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен сообщил в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что сможет дать окончательный ответ лишь после того, как проведет переговоры с лидерами других европейских стран.

«Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. У меня есть сильное ощущение, что нам надо вынести этот вопрос на европейский стол переговоров для европейских стран», - заявил Расмуссен.

Он добавил, что также необходимо также проанализировать все риски и роль Украины в качестве транзитера топлива.

«Северный поток - 2» предполагает прокладку двух газовых ниток от побережья России до Германии. Его общая мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.

Напомним, ранее США попросили Европу приостановить реализацию проекта газопровода.