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Ученые выяснили, какая посуда может спровоцировать рак

Дарья Михалина
03:43 27.06.2018
Антипригарная посуда может повышать риск развития смертельного заболевания.
Ученые выяснили, какая посуда может спровоцировать рак
Фото: Pixabay

Вещества, которые содержаться в антипригарной посуде, могут стать причиной развития онкологии. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на доклад, предоставленный Агентством по охране окружающей среды в Вашингтоне.

Отмечается опасность использования сковород и кастрюль с поврежденным антипригарном покрытием.

Исследователи выяснили, что такая посуда обладает повышенным содержанием перфтороктановой кислоты, попадание которой в организм крайне токсично. Она может спровоцировать развитие рака, а также повешение уровня холестерина и снижению иммунитета. Кроме того, у женщин кислота способна вызвать бесплодие.

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