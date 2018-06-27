Ученые выяснили, какая посуда может спровоцировать рак

Вещества, которые содержаться в антипригарной посуде, могут стать причиной развития онкологии. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на доклад, предоставленный Агентством по охране окружающей среды в Вашингтоне.

Отмечается опасность использования сковород и кастрюль с поврежденным антипригарном покрытием.

Исследователи выяснили, что такая посуда обладает повышенным содержанием перфтороктановой кислоты, попадание которой в организм крайне токсично. Она может спровоцировать развитие рака, а также повешение уровня холестерина и снижению иммунитета. Кроме того, у женщин кислота способна вызвать бесплодие.