Санкции и СПГ: Новак рассказал о встрече с министром энергетики США

Глава министерства энергетики России Александр Новак встретился со своим коллегой из США Риком Перри. Министры обсудили ряд профильных вопросов, в том числе влияние санкций на работу американских энергетических компаний в России и потенциальные совместные проекты.

«Мы обсудили работу американских компаний на российском рынке, в том числе таких, как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton и других. Влияние санкций также на работу этих компаний, обменялись информацией текущей», - цитирует ТАСС Новака.

По словам министра энергетики, переговоры также коснулись продвижения газа в качестве наиболее экологичного топлива. В этом вопросе Россия и США смогут действовать совместно, причем речь как о трубопроводном газе, так и о СПГ.

Новак отметил, что энергетика может стать именной той сферой, сотрудничество в которой конструктивной силой восстановления отношений между Россией и США. Он добавил, что пригласил Рика Перри поучаствовать в «Российской энергонеделе», которая пройдет в октябре в Москве.